В Юсьве начался суд по ДТП с участием высокопоставленного полицейского

В Юсьве начался суд по нашумевшему делу о ДТП с участием высокопоставленного полицейского. По версии следствия, теперь уже бывший начальник ГИБДД Кудымкара в пьяном виде сел за руль, совершил аварию, в результате погиб человек.

От двух до семи лет лишения свободы – такое наказание может ожидать бывшего начальника ГИБДД Кудымкара Виктора Трушникова. В мае прошлого года высокопоставленный полицейский стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек.

В зале суда Трушников свою вину не признает и не дает разрешения на съемку. Как установило следствие, в момент аварии бывший полицейский был пьян. На своем личном автомобиле «Тойота Рав-4» он не справился с управлением, в результате чего машину на большой скорости занесло в кювет, и она врезалась в дерево. В аварии погиб находившийся в автомобиле оперуполномоченный из Юсьвы Дмитрий Вахнин. По словам отца погибшего, Трушников приехал к ним днем, уже тогда он был пьян.

Владислав Вахнин, отец погибшего: "Он вел себя так, как будто поддатый. Говорил, что тебя могут остановить, а меня никто не остановит".

Однако сам Трушников утверждает, что алкоголь не употреблял.

Полицейские уехали в Майкор, чтобы купить рыбу. Там, по словам очевидцев, ездили по поселку на большой скорости. А уже через полчаса поступил вызов о том, что машина лежит в кювете. Одним из первых обнаружил аварию проезжающий мимо Виктор Чадов. Подойдя к автомобилю, услышал, что в нем громко играла музыка. Водителя в этот момент не было. Как выяснилось, Трушников покинул место ДТП, освидетельствования на месте сделать не удалось. Нашел его брат через некоторое время в нескольких километрах. В руках у подсудимого была бутылка водки. Трушников от комментариев отказался.

Сейчас перед судом стоит задача установить, был ли на самом деле Трушников пьян во время аварии или он взялся за бутылку после, находясь в шоковом состоянии.

Следующее заседание перенесено на 15 марта. Впереди предстоит опросить еще не одного свидетеля. Но родственники погибшего уверены в том, что Трушников в тот день сел за руль пьяный, и поэтому настаивают на самой высокой мере наказания.