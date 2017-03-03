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В духе авангардизма

музей

Коми-Пермяцкий  краеведческий музей им. Субботина-Пермяка представляет новый проект “И сердце хочет вселенски биться...»,  участниками которого могут стать активные творческие люди с 14 до 35 лет. 

Проект представляет собой образовательную программу, состоящую из 6 занятий, направленных на углублённое изучение личности и художественного наследия П.И. Субботина-Пермяка, первого профессионального коми-пермяцкого художника, авангардиста, профессора живописи, талантливого организатора и педагога.

  В ходе программы участники проекта смогут прикоснуться к многогранной личности П.И. Субботина-Пермяка, переосмыслить его творческое наследие и – самое главное – своими руками создать художественное произведение в духе авангардизма. Созданные руками участников предметы станут уникальными экспонатами передвижной выставки, которая будет демонстрироваться на различных площадках Коми-Пермяцкого округа, Пермского края и за его пределами.

По словам руководителя проекта,  будет набираться группа до 20-25 человек. Занятия планируют проводить в течение трех месяцев. По условиям, всем участникам будут выданы сертификаты  об участии в проекте. Обучение и выездные занятия бесплатные. 


Опубликовано: 03.03.2017 в 12:47 в рубрике - Новости

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