Что мешает объединиться и сэкономить на содержании чиновников?

В Коми-Пермяцком округе жители двух сел Кочево и Пелым пытались стать единым сельским поселением, чтобы объединить бюджеты и сэкономить на содержании чиновничьего аппарата. Попытка объединения здесь не первая. Что мешает?

Житель Пелыма Михаил Петров был с самого начала против объединения его поселения с Кочевским. Об этом сразу заявил на общем сходе граждан. Мужчина уверен, что никаких положительных улучшений после этого в селе не произойдет.

Другого мнения депутаты Пелымского поселения. Все 10 человек готовы пожертвовать своими мандатами, которые потеряют после объединения. Все для того, чтобы объединить бюджеты двух поселений. Ведь сейчас средств категорически не хватает.

В случае объединения в администрации Пелыма планировалось сократить несколько ставок чиновников. Также Пелымское сельское поселение потеряло бы совет депутатов. Сэкономленные средства планировали пустить на благоустройство – строительство тротуаров, чистку дворов.

По подсчетам, на содержание чиновничьего аппарата могут сэкономить до двух миллионов рублей в год. На селе бы остался один специалист, а все функции выполняла администрация Кочевского поселения.

Лариса Чеботкова, председатель совета депутатов Пелымского сельского поселения: "У нас идет подушевое финансирование. Население, по статистике, 1100 человек. Соответственно, тех финансовых ресурсов, что мы имеем сегодня, нам недостаточно для развития нашей территории".

Чтобы объединиться, проводили сходы граждан. Также депутаты обоих поселений должны большинством голосов проголосовать «за».

Александр Юркин, глава Кочевского муниципального района: "Депутаты, как и население, поддержали инициативу Пелымского поселения. 50 на 50 была поддержка населения Кочевского поселения".

Решение принимали депутаты Кочевского поселения. Глава администрации был изначально против объединения.

Александр Павлов, глава администрации Кочевского сельского поселения: "Еле-еле сами дышим, еще кого-то тянуть. Мы сегодня не можем чистить свои дороги, у нас техники нет".

Голосование проходило тайно. Трое проголосовали «за», четверо «против». В итоге – объединения не будет.

Поэтому форма управления в обоих поселениях сохранится прежней. К слову, это уже не первая попытка объединения этих поселений. В прошлый раз депутаты Пелыма отказались присоединяться.