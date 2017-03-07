Чтобы город стал комфортным

Администрация Кудымкара приглашает жителей города принять участие в общественном обсуждении реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Кудымкара по направлениям: Формирование современной городской среды и Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки). Обсуждение состоится 10 марта в 15.00 в актовом зале горадминистрации. По словам главы города Ивана Мехоношина, участвуя в данном проекте, муниципалитет в течение 5 лет сможет привести в порядок все дворовые территории города. Основными задачами данного проекта являются: ремонт проездов, обеспечение освещения улиц, установка скамеек и урн. Дополнительно в рамках данного проекта возможно обустройство контейнерных площадок, парковочных мест, озеленение территории, оборудование детских и спортивных площадок. Для реализации проекта требуется активная работа населения города с целью создания и формирования муниципальной программы. При своевременном и качественном предоставлении заявок от горожан на участие в данном проекте муниципалитету города может быть выделено более 12 млн. рублей.