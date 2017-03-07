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Чтобы город стал комфортным

митинг

Администрация Кудымкара приглашает жителей города  принять участие в общественном обсуждении  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Кудымкара по направлениям: Формирование современной городской среды и   Обустройство мест массового отдыха населения (городские парки). Обсуждение состоится 10 марта в 15.00 в актовом зале горадминистрации. По  словам главы города Ивана Мехоношина,  участвуя в данном проекте,  муниципалитет в течение 5 лет сможет привести в порядок все дворовые территории города. Основными задачами данного проекта являются: ремонт проездов, обеспечение освещения улиц, установка скамеек и урн. Дополнительно в рамках данного проекта возможно обустройство контейнерных площадок, парковочных мест, озеленение территории, оборудование детских и спортивных площадок. Для реализации проекта требуется активная работа населения города с целью создания и формирования муниципальной программы. При своевременном и качественном предоставлении заявок от горожан на участие в данном проекте муниципалитету города может быть  выделено более 12 млн. рублей. 


Опубликовано: 07.03.2017 в 12:40 в рубрике - Новости

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