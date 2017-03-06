Из колодцев ушла вода - люди топят снег

Засушливое лето в деревнях Кудымкарского района дало о себе знать в конце зимы. Колодцы оказались полностью пустыми. Те жители, у кого есть транспорт, ездят за водой в соседние деревни, а те, что без машин, топят снег.

Показывает запасы питьевой воды мать 7 детей Татьяна Евдокимова. 200 литров должно хватить на три дня. Только после она сможет пополнить запасы во время подвоза. Специально для этого купили 35-литровые бочки.



Как говорят в деревне, вода пропала из-за засушливого лета. Сначала ее не стало в половине колодцев, а недавно пропала совсем. Власти по просьбе жителей организовали подвоз 2 раза в неделю. Люди выносят все имеющиеся емкости на улицу.

Той воды, что привозят, хватает только для питья и приготовления еды. В хозяйстве Галины с десяток баранов и коров, чтобы прокормить домашних животных, женщина занимается тяжелым трудом - ежедневно с улицы заносит снег, чтобы его растопить.



Для каждой семьи привезенная вода выдается по норме в зависимости от количества человек. Питьевую воду экономят. А топят снег для стирки, уборки, бани. У кого есть транспорт, ездят за водой в соседние поселения.

В деревне Отопково все колодцы закрыты, воды нет в деревнях Митино, Анферово, Кузьмино, Петухово, но там людям подвоз воды не организован, они ездят за водой в соседние поселения.

По словам главы поселения, привозная вода предназначалась для хозяйственных нужд, люди сами стали использовать ее для питья, ведь лучшей альтернативы не нашли. По словам чиновников, она соответствует требованиям, но советуют лучше кипятить.

Лариса Чеботкова, глава Пелымского сельского поселения: "Провели сход граждан, предупредили, что вода для хозяйственных нужд, для питья - кипятить".

Жители Отопково впервые сталкиваются с такой ситуацией. Старожилы говорят, что в последний раз вода пропадала в 80-х годах. Татьяна Евдокимова уверена, что с потеплением вода в дом вернется, а вместе с ней и сезонный паводок.