В Финляндии опубликовали книгу о речи коми-пермяков

Книга о речи северных коми-пермяков вышла в Финляндии. Её автор, кандидат филологических наук Лариса Пономарёва много лет занимается не только исследованием родного языка, но и изучает родственные финно-угорские языки. В настоящее время она живёт в Хельсинки, занимается проектами, развивающими коми-пермяцкий язык.