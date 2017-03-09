В Финляндии опубликовали книгу о речи коми-пермяков
Книга о речи северных коми-пермяков вышла в Финляндии. Её автор, кандидат филологических наук Лариса Пономарёва много лет занимается не только исследованием родного языка, но и изучает родственные финно-угорские языки. В настоящее время она живёт в Хельсинки, занимается проектами, развивающими коми-пермяцкий язык.
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