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В Финляндии опубликовали книгу о речи коми-пермяков

книги

Книга о речи северных коми-пермяков вышла в Финляндии. Её автор, кандидат филологических наук Лариса Пономарёва много лет занимается не только исследованием родного языка, но и изучает родственные финно-угорские языки. В настоящее время она живёт в Хельсинки, занимается  проектами, развивающими коми-пермяцкий язык. 


Опубликовано: 09.03.2017 в 17:07 в рубрике - Новости

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