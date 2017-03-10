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Максим Решетников провел в Кудымкаре ряд закрытых встреч

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Решетников Максим

Глава Пермского края Максим Решетников с официальным визитом прибыл в Кудымкар, где посетил спектакль местного драматического театра.

Стоит отметить, что в качестве исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников впервые приехал в Коми-Пермяцкий округ. Известно, что поздним вечером в Кудымкаре прошел ряд закрытых встреч, о теме которых пока не сообщается.

театр

Очевидно, что новоиспеченному главе Прикамья по наследству досталось немало местных проблем. Несомненно, одна из них - это как раз драматический театр в Кудымкаре. Помимо нерешенных вопросов с приведением здания в нормативное состояние - долгострой сдали с многочисленными нарушениями - на повестке дня может оказаться и идея создания на базе театра национального Коми-Пермяцкого культурного центра, разговоры о котором идут уже давно. 


Опубликовано: 10.03.2017 в 09:39 в рубрике - Новости

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← В Финляндии опубликовали книгу о речи коми-пермяков

6-летняя девочка умерла, играя в сугробе →

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