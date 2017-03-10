Максим Решетников провел в Кудымкаре ряд закрытых встреч
Глава Пермского края Максим Решетников с официальным визитом прибыл в Кудымкар, где посетил спектакль местного драматического театра.
Стоит отметить, что в качестве исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников впервые приехал в Коми-Пермяцкий округ. Известно, что поздним вечером в Кудымкаре прошел ряд закрытых встреч, о теме которых пока не сообщается.
Очевидно, что новоиспеченному главе Прикамья по наследству досталось немало местных проблем. Несомненно, одна из них - это как раз драматический театр в Кудымкаре. Помимо нерешенных вопросов с приведением здания в нормативное состояние - долгострой сдали с многочисленными нарушениями - на повестке дня может оказаться и идея создания на базе театра национального Коми-Пермяцкого культурного центра, разговоры о котором идут уже давно.
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