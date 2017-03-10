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6-летняя девочка умерла, играя в сугробе

снег

В Юсьвинском районе проводится  проверка по факту смерти 6-летней девочки. Предполагается, что причиной произошедшего стал несчастный случай - ребенок играл в сугробе и задохнулся.  Об этом сообщила газета «Парма». 8 марта девочка играла рядом со своим домом, устраивая в сугробе ямки. Решив заглянуть в одну из сделанных ямок, она перевернулась вверх ногами. Из рыхлого сыпучего снега самостоятельно выбраться не смогла. Сначала потеряла сознание, а потом задохнулась от недостатка кислорода. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.          


Опубликовано: 10.03.2017 в 09:50 в рубрике - Новости

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