6-летняя девочка умерла, играя в сугробе

В Юсьвинском районе проводится проверка по факту смерти 6-летней девочки. Предполагается, что причиной произошедшего стал несчастный случай - ребенок играл в сугробе и задохнулся. Об этом сообщила газета «Парма». 8 марта девочка играла рядом со своим домом, устраивая в сугробе ямки. Решив заглянуть в одну из сделанных ямок, она перевернулась вверх ногами. Из рыхлого сыпучего снега самостоятельно выбраться не смогла. Сначала потеряла сознание, а потом задохнулась от недостатка кислорода. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.