6-летняя девочка умерла, играя в сугробе
В Юсьвинском районе проводится проверка по факту смерти 6-летней девочки. Предполагается, что причиной произошедшего стал несчастный случай - ребенок играл в сугробе и задохнулся. Об этом сообщила газета «Парма». 8 марта девочка играла рядом со своим домом, устраивая в сугробе ямки. Решив заглянуть в одну из сделанных ямок, она перевернулась вверх ногами. Из рыхлого сыпучего снега самостоятельно выбраться не смогла. Сначала потеряла сознание, а потом задохнулась от недостатка кислорода. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Максим Решетников провел в Кудымкаре ряд закрытых встреч
В Финляндии опубликовали книгу о речи коми-пермяков
Новый тренд - розы из берёзы
Чтобы город стал комфортным
Что мешает объединиться и сэкономить на содержании чиновников?
Из колодцев ушла вода - люди топят снег
В духе авангардизма
В Юсьве начался суд по ДТП с участием высокопоставленного полицейского
Жительница Кудымкара обвиняет местных врачей в плохом лечении сына
ПАРМА ищет таланты в глубинке
Добавить комментарий: