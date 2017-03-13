Как хорошо уметь летать

В Кудымкаре в районе Красной горки (Изьюр), где расположен городской пляж, прошли соревнования среди пилотов-парапланеристов. Пилоты стартовали с вершины горы и после непродолжительного полёта старались приземлиться в мишень, расположенную на льду пруда. Всего давалось три попытки, по результатам двух лучших полётов выявили победителя. По результатам присвоены спортивные разряды.В соревнованиях приняли участие пилоты Кудымкара и близлежащих населённых пунктов – Верх-Иньвы, Белоево. Желающим научиться летать организаторы после соревнований показали приёмы управления этим простым летательным аппаратом.