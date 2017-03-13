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Как хорошо уметь летать

параплан

В Кудымкаре в районе Красной горки (Изьюр), где расположен городской пляж, прошли соревнования среди пилотов-парапланеристов. Пилоты стартовали с вершины горы и после непродолжительного полёта старались приземлиться в мишень, расположенную на льду пруда. Всего давалось три попытки, по результатам двух лучших полётов выявили победителя. По результатам присвоены спортивные разряды.В соревнованиях приняли участие пилоты Кудымкара и близлежащих населённых пунктов – Верх-Иньвы, Белоево. Желающим научиться летать организаторы после соревнований  показали приёмы управления этим простым летательным аппаратом.


Опубликовано: 13.03.2017 в 10:15 в рубрике - Новости

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