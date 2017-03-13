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Смерть ребенка - трагедия в селе Архангельское

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Архангельское

В селе Архангельское Юсьвинского района страшная трагедия – маленькая девочка погибла под толщей снега. Взрослых поблизости не оказалось, и вытащить ее из сугроба, насыпанного дорожниками в нескольких метрах от родного дома, ребенка было некому. 

6-летняя Кристина играла в сугробе возле соседского дома. Отец колол дрова неподалеку. Никто и не мог предположить, что может случиться такая трагедия.

Убитым горем родителям не до общения с журналистами. Знакомые с ситуацией люди просят не показывать их лица. Как выяснили следователи, девочка копала ямки в сугробе и в какой-то момент соскользнула вниз головой в одну из них. Выбраться не могла, крики о помощи заглушила толща снега.

сугробы

По словам родителей, 6-летняя девочка играла возле соседского дома. Они оставили её без присмотра всего на 15 минут, а после нашли мертвой. Когда отец забеспокоился и стал искать дочь - было уже поздно. Столь страшное известие повергло в шок все село.

Мама погибшей работает в Архангельском детском саду, на стенах которого висят награды, которые Кристина получала в районных конкурсах.

Вера Овчинникова, заведующая детским садом села Архангельское: "Семья положительная. Дети учатся хорошо. Старшая дочь учится в Перми в университете".

В Кудымкарском Следственном отделе по факту случившегося ведется проверка. Еще предстоит узнать точную причину смерти.

ск

Татьяна Вековшинина, руководитель следственного отдела СУ СК по Пермскому краю: "По предварительным данным, причиной смерти послужила механическая асфиксия, то есть сдавливание органов шеи массой тела ребенка. В данном случае неизбежна административная ответственность в отношении родителей ребенка, то есть штрафные санкции накладывает подразделение КДН".

Вопросы могут возникнуть и к коммунальщикам. Злосчастный сугроб насыпали они, убирая дорогу. Но здесь так было всегда. А вот такие ужасные последствия - впервые.

 

 

 

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 13.03.2017 в 12:38 в рубрике - Новости

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