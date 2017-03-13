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Столичные ученые составят генетический портрет коми-пермяков

кровь

Эксперты федерального Медико-генетического центра (Москва) приедут в Коми-Пермяцкий округ. Здесь они с 13 по 16 марта будут брать анализы крови у местных жителей. Учёные проводят исследования в рамках проекта «Российские геномы». По ДНК из образцов крови, которые соберут у добровольцев, они определят характерные генетические особенности коми-пермяков, то есть создадут их генетический портрет. Как сообщил министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков, сдавать кровь на анализ ДНК жители будут в местных больницах и ФАП. Сегодня московские эксперты начнут работать в Верх-Юсьве, Верх-Иньве и Кудымкар. Завтра сдать кровь смогут жители Купроса, Юсьвы и Архангельского, 15 марта – Кочево и Косы, 16 марта - Белоево, Егвы, Ошиба и Кувы


Опубликовано: 13.03.2017 в 14:28 в рубрике - Новости

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