Генетический портрет коми-пермяков будет готов через полтора года

Эксперты федерального медико-генетического центра начали исследования коми-пермяцкого народа. Цель – создать генетический портрет национальности. Кровь на анализ могут сдать все желающие, но только мужчины.

Кровь из вены будут брать только у мужчин в третьем поколении коми-пермяков. Ведь их ДНК содержит наиболее ценную информацию, которая передается исключительно по мужской линии. Задача московских генетиков установить, откуда мигрировали предки коми-пермяков, как давно это было, из каких миграций в итоге образовался этот народ.

Анастасия Агджоян, представитель лаборатории популяционной генетики человека, института общей генетики им. Н.И. Вавилова: "Благодаря этой характеристике мы сможем сравнить генофонд коми-пермяков с другими народами, другими популяциями. Увидеть - к кому ближе и дальше. Увидеть вклад миграций, вклад населения других регионов в генофонде коми-пермяков".

Всех участников проекта фотографируют для продолжения антропологических исследований, которые начались еще в прошлом году. Группа ученых измеряли части лица коми-пермяков, чтобы потом вывести общий портрет коми-пермяка и коми-пермячки.

Антропологические исследования проводили еще до Второй мировой войны, однако их считают устаревшими. Некоторые записи сохранились в коми-пермяцкой литературе - высокий лоб, широкие скулы, широкий прямой нос, рыжие волосы.

Сегодня работает две группы ученых генетиков. Кровь собирают в больницах и ФАПах Кудымкара и Кудымкарского района. В ближайшее время они отправятся в Юсьвинский, Косинский и Кочевский районы.

Группа ученых пробудет в округе до 20 марта. За это время им необходимо собрать кровь не менее чем у 300 жителей округа.

Результаты исследований придется подождать, ведь они будут готовы только через полтора года. Каждый участник получит генетический паспорт, где будет описано, откуда мигрировали его предки и от кого они произошли.