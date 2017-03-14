К самообложению готовы
В Кудымкарском районе Ошибское и Егвинское поселения - самые активные участники краевого проекта о самообложении граждан. В эти весенние дни жители поселений вновь делают выбор по участию в проекте. В Ошибском поселении референдум по самообложению граждан уже прошёл. Жители 35 населённых пунктов ответили на вопрос о введении на территории Ошибского поселения разового платежа на приобретение и установку детских площадок. Размер платежа 100 руб. с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного на территории поселения. Референдум состоялся при явке более 56 % от всего населения. Общее количество избирателей, ответивших положительно на вопрос о самообложении, составило около 89%. Процедура голосования прошла без нарушений. Ёгвинское поселение также готовится к местному референдуму, которое состоится 19 марта.
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