Коми-пермяки знают: чтение исцеляет

Громкие чтения произведений классиков литературы сотрудники Коми-Пермяцкой детской библиотеки используют как несложную, но эффективную и эмоционально-положительную форму в работе с читателями. Выразительное чтение вслух дети воспринимают с большим вниманием, заинтересованностью и благодарностью.

Коми-Пермяцкая детская библиотека им. А. Н. Зубова включилась в краевую акцию "Исцеление чтением", приуроченную к международному дню чтения вслух: 120 лет со дня выхода в свет книги Д. Н. Мамина-Сибиряка "Алёнушкины сказки".