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Коми-пермяки знают: чтение исцеляет

чтение

Громкие чтения произведений классиков литературы сотрудники Коми-Пермяцкой детской библиотеки используют  как несложную, но эффективную и эмоционально-положительную форму в работе с читателями. Выразительное чтение вслух дети воспринимают с большим вниманием, заинтересованностью и благодарностью. 

Коми-Пермяцкая детская библиотека им. А. Н. Зубова включилась в краевую акцию "Исцеление чтением", приуроченную к международному дню чтения вслух: 120 лет со дня выхода в свет книги Д. Н. Мамина-Сибиряка "Алёнушкины сказки".


Опубликовано: 16.03.2017 в 18:00 в рубрике - Новости

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