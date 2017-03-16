Коми-пермяки знают: чтение исцеляет
Громкие чтения произведений классиков литературы сотрудники Коми-Пермяцкой детской библиотеки используют как несложную, но эффективную и эмоционально-положительную форму в работе с читателями. Выразительное чтение вслух дети воспринимают с большим вниманием, заинтересованностью и благодарностью.
Коми-Пермяцкая детская библиотека им. А. Н. Зубова включилась в краевую акцию "Исцеление чтением", приуроченную к международному дню чтения вслух: 120 лет со дня выхода в свет книги Д. Н. Мамина-Сибиряка "Алёнушкины сказки".
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