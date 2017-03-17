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Коми-пермяков держат в страхе стаи собак

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С наступлением весны стаи бездомных собак начали в буквальном смысле терроризировать жителей. В Юсьве люди уже стали бояться ходить по улицам. Громкий лай, а по ночам вой слышен на всю округу.
Надежда Цыбина каждый день водит внука в школу и забирает обратно. На улицах в это время года ходить небезопасно. Собачий лай слышен на всю округу. Стаи собак не дают прохода детям.

Это видео сделали жители села. Четвероногую армию можно узнать издалека по громкому лаю и угрожающему оскалу. По словам жителей, собаки сбегаются в стаи, люди стараются обходить их стороной. По словам чиновников, половина стаи - собаки домашние, которых хозяева отпускают без присмотра, таких жителей штрафуют, однако пока к результатам особым это не привело. Во время так называемых собачьих свадеб стая становится особо агрессивной.

В Кудымкаре люди сами борются со стаями бродячих собак. Общественники совместно со СМИ подбирают дворняг с улицы и дают им новый дом. Каждую последнюю субботу месяца общественники устраивают "лохматую субботу", приглашают жителей города. 

Ксения Мизева, корреспондент газеты ПАРМА: "Социальный проект помог найти дом 49 животным. 70% бегающих животных - хозяйские".

Такая инициатива работает только в городе, в селах проблема бездомных собак остается на первом месте.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 17.03.2017 в 14:44 в рубрике - Новости

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