Участки для многодетных будут выдавать в июне

Участки для многодетных. Согласно проекту-планировек земельные участки для многодетных семей в Кудымкаре будут выдавать в июне. К этому времени планируют провести и жеребьевку. На сегодняшний день в очереди стоят 19 многодетных семей.

Сетавны участоккез Кудымкарись многодетнойезлö таво пондасö Романово деревня ладорын. Этö районсö кар администрация бöрйис сысянь, что места безопаснöй.

Проект-планировка сьöртi строитчöм понда муэз уна челядя семьяэзлö пондотчасö сетавны июнь месяцсянь, эта кадö администрацияын планируйтöны чулöтны жеребьевка.

Очередь вылын сулалöны дасöкмыс многодетнöй семья, быдöнныс нiя видзчисьоны бур участоккез. Кыдз мыччалiс кольöм годся паводок, лыддьыны ущерб да ремонтируйтны оланiннэз Юрино микрорайоныны сеталöм участоккез вылын олiсь отирлöн бырис садь. Важ аэропортлöн местаын сэсся некин бы оз строитчы. Ыджыт ваэз татöн быд год, шуö куим челядя мам Ольга Плотникова, а строитчöм понда бур участоккез Кудымкарын абу. Сы вылö, что му сетасö бурö, надейтчö быд многодетнöй семья.

Кар администрацияын юöртöны, мый, быдöнныс понда, кин откажитчис важ участоккезсянь, адззисö бур альтернатива. Мутöг нiйö оз кольö.

Романово деревня ладорын мукöдыс строитны оланiннэз пондöтчисö ни. Территория татöн паськыт, тырмас, шуöны, эшö не öт1к ыджыт семья понда. Туй пондöтчисö керны кольöм годö, таво гожумöн уджжез пондасö мунны одзлань. А юалöм вылö, кытöн адззасö эшö бур участоккез, ежели многодетнойезлö татöн оз тырмы, администрацияын шуисö, - эшö думайтöны, но бöрйыны, кöсйöны, сiдзжö безопаснойö.