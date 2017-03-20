Юные конструкторы защитили свои изобретения. Управление образования города Кудымкара провело муниципальный этап Всероссийского форума-конкурса по робототехнике. На городском конкурсе юные изобретатели рассказали о том, как из простого конструктора «Лего» можно собрать настоящую технику. В конкурсе участие приняли все дошкольные образовательные учреждения. Шести - семилетние ребятишки защищали свои проекты и своих конструированных роботов. Пройти ребятам со своими изобретениями нужно было три испытания.

Кудымкарын успехöн пондiс зорамны робототехника. Дошкольнöй образовательнöй учрежденнеэзiсь воспитаниккез мастеритöны роботтез быдкодь конструкторрезiсь. Талун ассиныс кужöммез челядь мыччалiсö Всероссийскöй мероприятиелöн муниципальнöй этап вылын.

Сы йылiсь, кыдз простöй легоись и конструкторлöн быдкодь торрезiсь шогмö быльнöй техника, челядь локтiсö висьтасьны и мыччавны карлöн вермасьöм вылын. Образованнелöн управленне чулöтiс Кудымкарын роботетехника сьöртi форум-конкурслiсь Всероссийскöй мероприятиелiсь муниципальнöй этап.

Вермасьöмын участвуйтiсö быдöс дошкольнöй образовательнöй учрежденнеэз, Кудымкарын челядь саддэзiсь кыкдас кык воспитанник, этö квать и сизим годся челядь. Нiя асьныс дорйисö гижöм проекттэз и конструированнöй роботтэз. Мыччавны тöдöммез и кужöммез колiс куим испытаннеын.

Конкурснöй работаэз дошкольниккез керисö агротехническöй направленностьын. Конкурслiсь тематика сетiс «Чудо техники-колесо» нима Всероссийскöй вермасьöм.

Эттшöм ыджыт сельскохозяйственнöй комплекс и уна техника челядь öктiсö конструкторрезiсь куим месяц.