В Кудымкаре прошла ярмарка учебных мест
Кудымкарын чулалiс велöтчан местаэзлöн ярмарка. Презентацияэзöн и тöдсаьсöмöн пондöтчис лоан выпскниккез оланын главнöй и колана мероприятие. Велöтчан местаэзлöн ярмарка вылын школаэзiсь велöтчиссез кошшисö, кытöн кытшöм профессияö туяс велöтчыны одзлань.
Адззыны не только востребованнöйö, но и ас сьöлöм сьöртi велöтчанiн, кöсйис быд локтiсь. округлöн районнэзiсь челядь юасисö, видзöтчисö и тöдсасисö быдöнныскöт, кин локтiс ярмарка вылö.
Бöрйыны проофессияэз таво, кыдз и пыр, отсасисö населеннелöн занятость сьöртi центрись уджалiссез. Кудымкарын велöтчан местаэзлiсь ярмарка нiя чулöтоны уна годдэз и пыр öтiк площадка вылын öктöны дасвится унажык велöтчанiн.
Паськыт ярмарка и профессияэзлöн зэв паськыт бöрйöм только содтiс челядьын желанне бура сетны экзаменнэз, эд ыджыт баллэзöн öнi осьтаöсь ыбöссэз быд велöтчан заведеннелöн.
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