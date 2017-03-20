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В Кудымкаре прошла ярмарка учебных мест

студенты

Кудымкарын чулалiс велöтчан местаэзлöн ярмарка. Презентацияэзöн и тöдсаьсöмöн пондöтчис лоан выпскниккез оланын главнöй и колана мероприятие. Велöтчан местаэзлöн ярмарка вылын школаэзiсь велöтчиссез кошшисö, кытöн  кытшöм профессияö туяс велöтчыны одзлань.

Адззыны не только востребованнöйö, но и ас сьöлöм сьöртi велöтчанiн, кöсйис быд локтiсь. округлöн районнэзiсь челядь юасисö, видзöтчисö и тöдсасисö быдöнныскöт, кин локтiс ярмарка вылö.

Бöрйыны проофессияэз таво, кыдз и пыр, отсасисö населеннелöн занятость сьöртi центрись уджалiссез. Кудымкарын велöтчан местаэзлiсь ярмарка нiя чулöтоны уна годдэз и пыр öтiк площадка вылын öктöны дасвится унажык велöтчанiн.

Паськыт ярмарка и профессияэзлöн зэв паськыт бöрйöм только содтiс челядьын желанне бура сетны экзаменнэз, эд ыджыт баллэзöн öнi осьтаöсь ыбöссэз быд велöтчан заведеннелöн.


Опубликовано: 20.03.2017 в 12:07 в рубрике - Новости

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«Битва хоров» в Кудымкаре →

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