«Битва хоров» в Кудымкаре

В Кудымкаре прошла «Битва хоров». В «Битве хоров» соревновались четыре хора. Это более ста участников. Каждой команде нужно было пройти по три круга и хором исполнить песни из кинофильмов, военных лет и современные патриотические песни.

Кудымкарын вермасисö хоровиккез. Сэтшöм зрелищнöй шоу, кыдз «Битва хоров» туйис видзöтны не только телевизорöт. Кыкöт номера школа лöсьöтiс и чулöтiс ас дынас хоррез коласын первöй вермасьöм.

Мунны куим круг и хорöн сьывны кинофильммезiсь, военнöй годдэзся и современнöй патриотическöй песняэз вермасьöмын колiс быд командалö. «Битва хоров» вылын сьылöмын соревнуйтчисö нель хор.

Ассиныс кастинг участниккез мунiсö важынни. Татöн оксисö сьылiссез, кöдна музыкакöт ордчöн олöны уна годдэз. Вермасьöмын участвуйтiсö ветераннэзлöн хор «Учитель», кыкöт номера школаись велöтiссезлöн хор, эта велöтчанiнiсь жö быдкодь возрастаа зоночкаэзлöн хор и аймаммез.

Быд выступленне эксперттэз донтiсö только вылын баллэзöн. Быдöс участниккесö татöн наградитiсö дипломмезöн и эз торйöтö местаэз сьöртi, достойнöйöсь и бытшöммезöн лоисö быдöнныс.