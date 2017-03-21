Лишь бы дамбу не прорвало

В зоне затопления может оказаться 110 населенных пунктов, это почти 112 тысяч жителей. Несмотря на прошлогоднее наводнение в Кудымкаре, в этом году здесь снова мало что готово. Непонятно, как эвакуировать людей.

После прошлогоднего наводнения был составлен перечень противопаводковых действий. Некоторые из них местные власти не выполнили до сих пор. Например, не почистили трубы, не устранили неполадки на местной дамбе. Местные чиновники говорят, что подготовка идет полным ходом, и они успеют все сделать в срок.

Вячеслав Киселев, заместитель главы администрации Кудымкара: "Единственное, что нужно сделать, это от трубы до русла реки Вильва еще раз прочистить. У нас 5 лодок проверенных, акт направлен. По ГТС работы все выполнены. Подняты шесть шандоров".