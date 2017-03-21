Прокуратура проверила, чем кормят детей в школе
В 13 образовательных учреждениях (12 школ и детский сад ) Юрлинского района Прикамья выявили санитарные нарушения по термической обработке и хранению продуктов, инвентаря и готовых блюд. Кроме того, фактический рацион питания учащихся не соответствовал меню. Каждому руководителю учреждений назначены штрафы в размере пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
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