На главную - Новости

← Прокуратура проверила, чем кормят детей в школе

На дороге Кудымкар-Эрна в снежную ловушку попал лось

Смотреть

ловушка

В пермских социальных сетях появилась видеозапись, которая иллюстрирует обилие снега в Прикамье нынешней зимой. После расчистки дорога Кудымкар-Эрна превратилась в своеобразный тоннель с высокими сугробами по сторонам. В эту ловушку попал молодой лось. В ролике запечатлено, как сохатый долго бежит перед машиной, крутит головой по сторонам, но не может выбраться. В конце концов, дорога становится шире и автомобилю удается обогнать животное, которое так и продолжает нестись по трассе.

 


Опубликовано: 22.03.2017 в 11:18 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Прокуратура проверила, чем кормят детей в школе

Лишь бы дамбу не прорвало

Первый гол

Пельмени лепили всем селом

«Битва хоров» в Кудымкаре

В Кудымкаре прошла ярмарка учебных мест

Юные конструкторы защитили свои изобретения

Участки для многодетных будут выдавать в июне

Коми-пермяков держат в страхе стаи собак

Коми-пермяки знают: чтение исцеляет


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Прокуратура проверила, чем кормят детей в школе

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru