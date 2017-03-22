На дороге Кудымкар-Эрна в снежную ловушку попал лось

В пермских социальных сетях появилась видеозапись, которая иллюстрирует обилие снега в Прикамье нынешней зимой. После расчистки дорога Кудымкар-Эрна превратилась в своеобразный тоннель с высокими сугробами по сторонам. В эту ловушку попал молодой лось. В ролике запечатлено, как сохатый долго бежит перед машиной, крутит головой по сторонам, но не может выбраться. В конце концов, дорога становится шире и автомобилю удается обогнать животное, которое так и продолжает нестись по трассе.