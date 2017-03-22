«Парма молодая» поддержит таланты

Этноцентр Кудымкара приступает к реализации программы «Парма молодая», призванной поддержать талантливых молодых авторов – художников, музыкантов, исполнителей, поэтов. Особое внимание уделено авторам-любителям, не получившим специальное образование, а также талантливым людям с ограниченными возможностями здоровья. Уже сегодня не базе учреждения действует открытая площадка для выставки работ неизвестных художников, а также художников-самоучек, живущих в Коми-Пермяцком округе. Открыта первая выставка художника-самоучки из Кудымкара Сергея Злобина. Представлены его портреты, натюрморты, анималистика. Электормонтажник по профессии, с 2012 года Сергей всерьез занялся рисованием. Начал с портретов карандашом, а недавно взялся за освоение технологии масляной живописи. Сейчас у него есть своя виртуальная студия. Выставка, получившая название «От души!», будет представлена до 21 апреля.