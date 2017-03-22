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Украл грант - сел в тюрьму

тюрьма

Житель Прикамья сел в тюрьму за кражу гранта на развитие предпринимательства. Следствием установлено, что с июля 2013 по март 2014 года житель Кудымкара являлся фактическим директором ООО «Ника», которое было зарегистрировано на подставных лиц. В рамках  муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» он предоставил в конкурсную комиссию администрации Кудымкара фиктивные документы, в том числе договоры купли-продажи основных средств (производственных станков). Фактически фирма не понесла  расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. Злоумышленнику предоставили грант в 600 тысяч рублей, которые были перечислены на банковский счет организации.  Кудымкарский городской суд признал директора фирмы виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев и штрафа в 40 тысяч рублей за мошенничество в крупном размере.


Опубликовано: 22.03.2017 в 15:26 в рубрике - Новости

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