Территории Прикамья вводят самообложение
В Ёгвинском поселении Кудымкарского района прошел референдум по самообложению граждан. На территории поселения он проводится уже четвертый раз. В результате в деревнях и селах появились детские площадки, тротуары, ремонтируются внутрипоселенческие дороги и колодцы. В этом году более 56% жителей проголосовали в поддержку программы социального развития своих населенных пунктов. Средства, собранные населением, и краевого финансирования будут потрачены на ремонт колодцев и изгородей.
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