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Территории Прикамья вводят самообложение

самообложение

В  Ёгвинском  поселении  Кудымкарского района прошел  референдум  по  самообложению  граждан.  На  территории  поселения он проводится  уже  четвертый раз.  В  результате  в  деревнях  и селах  появились  детские  площадки, тротуары, ремонтируются  внутрипоселенческие  дороги  и  колодцы. В  этом  году  более  56%  жителей  проголосовали  в  поддержку программы  социального развития  своих  населенных  пунктов.  Средства, собранные  населением, и  краевого финансирования  будут  потрачены   на ремонт  колодцев и изгородей.


Опубликовано: 22.03.2017 в 17:35 в рубрике - Новости

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