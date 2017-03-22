Территории Прикамья вводят самообложение

В Ёгвинском поселении Кудымкарского района прошел референдум по самообложению граждан. На территории поселения он проводится уже четвертый раз. В результате в деревнях и селах появились детские площадки, тротуары, ремонтируются внутрипоселенческие дороги и колодцы. В этом году более 56% жителей проголосовали в поддержку программы социального развития своих населенных пунктов. Средства, собранные населением, и краевого финансирования будут потрачены на ремонт колодцев и изгородей.