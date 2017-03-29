Будущие шеф-повара Кудымкара стали чемпионами кулинарного конкурса

Будущие шеф-повара, а пока еще учащиеся Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса на «Пермской кухне» и кулинарном фестивале «Индустрия питания» взяли золото, серебро и бронзу. Все они учащиеся второго курса и активно принимают участие в различных кулинарных конкурсах и фестивалях.

Индивидуальные и командные блюда, приготовленные для конкурса, были высоко оценены. Членам жюри было что продегустировать и из чего выбрать, поскольку на конкурсе участвовали настоящие профессионалы.

«Пермская кухня» нима даскыкьямысöт открытöй кулинарнöй фестиваль вылiсь торговля и сервислöн Коми-Пермяцкöй техникумись велöтчиссез вайисö не öтiк победа. Профессионаллэзкöт вермасьöм вылын техникумись команда вились мыччалiс вылын резултаттэз. Нiя босьтiсö бронза, серебро и золото.

Блюдоэзлö, кöднö быдыс аскöття и эшö командаэзöн лöсьöтiсö конкурс вылын, сетiсö вылын оценка. Жюрилö вöлi мый дегустируйтны и мыйись бöрйыны, сiдз кыдз уджалiсö вермасьöм вылын профессионаллэз.

Кулинарнöй фестиваль вылын техникумись команда кужис гленитчыны донтiссезлö. Быдöс, мый нiя пуисö, стряпайтiсö да лöсьöтiсö, шогмис кöра, чöскыт и басöк.