Для садоводов весна начинается раньше

Весна для садоводов началась намного раньше, чем у простых людей. Татьяна Пахорукова первые семена посеяла с первыми лучами весеннего солнца. В настоящее время у нее все подоконники заняты рассадой, которая уже успела вырасти.

Как говорит сама Татьяна Пахорукова, она не сторонник нано технологий и научных статей. У нее все само собой хорошо растет. Для посева использует только проверенные семена, которые она высаживает уже не первый год. Увлекается выращиванием рассады она более тридцати лет, и стала уже за это время опытным садоводом-огородником

Локтiс кад кöдзны да быдтыны рассада. Тулыс садоводлöн пондöтчис уна луннэз вылö одзжык, нежели простöй мортлöн. Татьяна Пахорукова ештiс кöдзны первöй кöдзыссэз тулысся шондiлöн медодзза югоррезкöт. Эта кад кежя уджа инькалян öшыннэз вылын рассада важынни радуйтö, быдмö и крепамö.

Татяьна Пахорукова шуö, что кытшöмкö нано-технологияэз оз пырт, научнöй статьяэз оз кошшы, быдöс бура шогмö ачыс, садитöм понда сорттэз бöрйö тöдсаэзö, кöдна годiсь год вайöны керкуö тырдоз. Сiдз инькалöн шогмö куимдасся унажык год. Сiя лоис ыджыт стажа садовод-огородникöн.

Быдтыны бур и качественнöй рассада отсалöны фитолампаэз, кöднö инька используйтö уна годдэз. Ны увтын, шуö сiя, тури моз быдмассэз оз нюжалö. Садитöмсö часто оз киськав, удобреннеэзöн оз бöбав, бур отношенне да кöдзöмыс дынö радейтом сетöны вужжез. Быдтöмыс тырмö не только семьялö, но и вузалöм понда.