Коми-пермяки признались в любви родному языку
В Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа подвели итоги акции «Кыв менам дона». Традиционная акция проводится ежегодно и посвящена она дню коми-пермяцкого языка. В рамках этой акции были проведены различные мероприятия, творческие встречи, интернет-акции и флешмобы.
В министерстве собрались те творческие люди, которые стали победителями конкурса поэтических признаний. В сборник признаний на коми-пермяцком языке вошли произведений девятнадцати авторов. Они были отобраны путем просмотра видеороликов. По условиям конкурса нужно было прочитать произведение и записать его на видео и разместить в Интернете, где пользователи могли бы оценить творчество писателей. Количество активных участников акции составило более 600 человек, а общее количество превысило 2 тысячи человек.
«Кыв менам дона» акция сьöртi керисö итоггез. Традиционнöй акция округын чулалö быд год, козьналöм сiя вöлi коми-пермяцкöй кывлöн вежалунлö. Эта акция пырйöт министерство нуöтö быдкодь мероприятиеэз и пантасьöммез, интернет-акцияэз и флеш-моббез. Öтiкöн сэтшöм мероприятие коласiсь вöлi коми-пермяцкöй кыв вылын признаннеэз гижöм. Коми-пермяцкöй кыв вылын поэтическöй признаннеэзлöн сборникö пырисö дасöкмыс кывбур. Нiйö бöрйисö видероликкез видзöтöм коста. Конкурслöн условиеöн вöлi лыддьöтны признанне и снимайтны сiйö роликын, а сэсся лэдзны интернетö, кытöн быдöс пользователлез вермисö бы донтны да видзöтны активисттэзлiсь удж. Сборникын гижöммез торйöтсисö куим тор вылö, этö: сьöлöмшöр дынö радейтöм, Парма му да коми-пермяцкöй кыв дынö признаннеэз и ёрттэзлö да матiсь морттэзлö козьналöм кöсйöммез. Торжественнöй обстановкаын организаторрез аттöалiсö быдоннысö, кин гижис и участвуйтiс.
Эттшöм ассяма интернет-конкурс вöрзьöтiс общественность. Кыдз шуисö донтiссез, аудитория, кöда тöдö да вежöртö бы коми кыв, ыждiс.
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