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«Узоры Пармы»: победителей определят 17 апреля

вышивка

Узоры Пармы. В Ежегодной выставке декоративно-прикладного творчества участие принимают ребята со всего Пермского края. Выставка «Узоры Пармы» стала популярна не только в Коми-Пермяцком округе, но и за его пределами. В этом году творческие работы пришли из девяти муниципалитетов Прикамья. Различные образовательные учреждения представили на конкурс 132 изделия.

Выставка будет работать в течение месяца. А в день ее закрытия, 17 апреля, будут подведены итоги конкурса и определены победители

Коми-Пермяцкöй этнокультурнöй центрын оссис традиционнöй выставка «Пармалон серрез». Сiя öктiс стося унажык участникöс.

Декоративно-прикладнöй искусство сьöртi быдгодся выставкаын не первöй год ни участвуйтöны Пермскöй крайись творческöй челядь. «Пармалон серрез» нима выставка лоис популярнöйöн округын и сы границаэз сайын. Таво конкурсын участвуйтiсö Пермскöй крайись öкмыс муниципалитет.

Куим направленне, кöднö бöрйисö традиционнöй выставка понда, мыччалiсö мастерстволiсь уровень, ассямасö, и сетiсö виль идеяэз. Керöмсис уна мый адззисö медодззаись.

Выставка пондас уджавны месяц сьöрна, но, а пöдналöм вылын, апрель дассизимöт лунö, донтасö участниккезöс и наградитасö вермиссезöс.


Опубликовано: 29.03.2017 в 11:41 в рубрике - Новости

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