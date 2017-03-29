Коми-Пермяцкому писателю Василию Климову исполнилось 90 лет

Ассис юбилей, 90 год талун панталö Василий Климов, тöдчана коми-пермяцкöй гижись, поэт, драматург, фольклорист.

Шоныт да небыт кыввез и кöсйöммез рад вöлi козьнавны Василий Климовлö быд морт. Ыджыт шудöн миян телевизионнöй группа понда лоис гижиськöт сылöн юбилейнöй чужан лунö пантасьöмыс. Мийö ассяняс тöдiм, кыдз эта гöгрöса нимлуна луныс чулалö енбиа мортлöн.

Вылын званнеэза да унаэзöн радейтана и тöдса коми-пермяцкöй гижись, Василий Климов эшö вермö и косйö гижны. Кольöм воö уджжезöн сiя радуйтiс ёна.

Ассис юбилей, чужан лунсянь öкмысдас год, Василий Васильевич шуö, чулöтас роднöйезкöт. Ныкöт нуöтöм кад пыр меддона.