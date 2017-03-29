В городской пруд Кудымкара сбросили тонны опасного снега

Содержание вредных примесей опасно превышено. Госинспекция по экологии проверила снег, сваленный кем-то на лед городского пруда в Кудымкаре. В связи с результатами за дело взялась прокуратура.

На городской пруд, по словам местных жителей, снег вывозили поздней ночью и складировали рядом с гидротехническим сооружением. Все это происходило во время уборки городских улиц.

На камеру люди говорить боятся, но уверены, что КАМАЗы принадлежат коммунальным предприятиям. Сами же коммунальщики эту информацию опровергают. Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края установила, что складирование загрязненного снега в водоохраной зоне пруда оказалось незаконным.

А горы снега продолжают лежать возле гидротехнического сооружения. Между тем, на улице стоит плюсовая температура, идет активное таяние снега. Судя по всему, вся эта грязная масса в самое ближайшее время уже окажется в воде.

Городских чиновников такое развитие событий, видимо, устраивает. В редакции имеется аудиозапись, на которой специалисты администрации говорили о том, что снег вывезут до 21 марта. На дворе 28 марта, а действий никаких. Сейчас власти от комментариев отказываются. Только за кадром говорят, что чистить нечем – вся техника задействована на городских улицах. И пруд не является проблемой номер один. С этим не согласны люди.

Александр, житель г. Кудымкар: "Вся эта гадость потечет дальше вниз по течению, мы итак тонем каждую весну, непонятно что еще сейчас будет. А будет половодье и все эти вещества с этими водами разольются по всем огородам".

Сотрудники Госинспекции по экологии исследовали грязный снег. Оказалось, он содержит опасное количество вредных веществ, таких как нефтепродукты и антигололедные средства, которые могут оказать губительное влияние не только на пруд, но и на реку Иньва, куда в случае таяния и попадут нечистоты.

Павел Смирнов, заместитель прокурора г. Кудымкар: "Практически в 20 тысяч раз превышает предельно допустимые концентрации для ведения рыбного хозяйства, может отрицательно сказаться на водных биологических ресурсах, в том числе может повлечь гибель водных биологических ресурсов".

Сейчас в адрес городских властей сотрудники прокуратуры готовят требование, чтобы чиновники ликвидировали несанкционированную свалку. Пока идут разбирательства, талая вода вместе с нечистотами попадает в водоем, и, возможно, в скором времени отвечать придется уже за загрязненный пруд.