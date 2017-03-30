«Бабы против…» Под таким названием в с.Белоево прошли народные гуляния. Такие небольшие поселенческие гуляния хороший повод для жителей выйти из дома и пообщаться друг с другом, подышать свежим воздухом и забыть о повседневных заботах.

Белоево посадiсь олiссез кольлалiсö тöв и панталiсо гажа тулыс «Бабы против…» мероприятиеöн. Сьыланкыввез увтö асывсянь Белоево посадiсь олiссез öксисö кыдззаин коласö. Гажöтчöм коста пондöтчисö и радейтана конкурссэз и вермасьöммез. Томпöлöс торйöтчисö командаэз вылö да кутлiсö песны вын öтамöд коласын. Бура дивуйтiс зонкаэзöс конкурс ходуляэзöн – эта снарядöн современнöй челядь öнi етша тöдсаöсь. Лоны кузькока туриöн бура эз шогмы некинлöн, но томмез пешлiсö асьöс этаын пымавтöдз. Ёна чеччалiсö шондi морос увтын и мешöккезöн. Öтамöдкöт вермасиссез серöмтöтiсö да гажöтiсö коми йöзсö татöн пöттöдз.

Буржыка сетсисö лямпаэз да брус вылын пессьöм. Быд вермасян этап вылын посадiсь олiссез мыччалiсö ассиныс кужöммез тыра мераын. Эта коста поснитжык челядь тэрмасисо ысласьны керöс вывсянь.

Эттшöм неыджыт посадскöй гуляннеэз лоöны бур могöн отир понда петавны öтамöд коласö, чушыктыны сöстöм руöн и вунöтны быдлунся шоггез йыл1сь.