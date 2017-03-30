Юбилейный сертификат. В министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа прошло торжественное мероприятие, на котором семье Васькиных из Кудымкара вручили 165000 сертификат на материнский капитал. Право на семейный капитал они получили с рождением второго ребенка. Супруги Екатерина и Анатолий Васькины воспитывают двоих детей, дочь Ксению и сына Андрея.

Пермскöй крайын сетiсö материнскöй капитал вылö 165000 сертификат. Юбилейнöй сертификат дöнзис Кудымкарись Васькиннэзлöн семьялö. Торжественнöй событие чулалiс Коми-Пермяцкöй округлöн делоэз сьöртi Министерствоын. Том гозъяöс поздравитiсö министр, Пермскöй крайись Пенсионнöй Фондлöн отделенннеöн управляющöй и окружнöй больницалöн главнöй врач. Сэтшöм событиелö и öткоста этакöт семейнöй вежалунлö Екатерина и Анатолий Васькиннэз вöлiсö ёна радöсь.

Поздравляйтiсö юралiссез и материнскöй капитал вылö сертификатлiсь первöй обладателлезöс. Сэк, кöр только пондöтчис уджавны эта программаыс, округись Баяндиннэзлöн семья медодззаэз лыдын босьтiс сертификат. Станислав Аврончук торйöтчис, мый материнскöй капитал сьöртi сетöм деньга быд семья видзö рациональнöя.