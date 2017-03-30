«Лежачие полицейские» совсем развалились

Искусственные неровности, установленные на кудымкарских дорогах сегодня находятся в неутешительном виде. Всего их около сорока, и лишь небольшая их часть находится в удовлетворительном состоянии. Большая же часть разрушена, а некоторые и вовсе отсутствуют.

О том, что так называемые "лежачие полицейские" находятся в таком ужасном состоянии и не соответствуют ГОСТ-ам, говорят и сотрудники ГИБДД. Возникшая ситуация может способствовать повышению аварийности на дорогах. Возмущены состоянием искусственных неровностей и водители, по их словам, они мешают проезду и являются причиной порчи автомобиля.

Заняться ремонтом искусственных неровностей в администрации города обещают в ближайшее время. Эти полномочия переданы предприятию, которое обслуживает кудымкарские автомобильные дороги. Все лежачие полицейские планирую отремонтировать в кратчайшие сроки.

Кудымкарын туйез вылiсь искуственнöй неровносттез разьсисö сiдз, что норасьöны ны вылö не только водителлез, но и пешеходдэз. Карись туйез вылö пуктöм искусственнöй неровносттез талун ас выланыс умöля вачкисьöны. Быдöссö Кудымкарись улицаэз вылын нiя нельдас гöгöр, но только торьяэз дзоньöсь, мöдiккез косьöвтöмöсь, разьсьöмöсь, а кытöнкö и нач абу ни.

Сы йылiсь, что сiдз шусяна лежачöй полицейскöйез, öнi сэтшöм состояннеын и оз соответствуйтö некытшöм ГОСТ-лö, баитöны и ГИБДД-ын. Шогмöм ситуация вермас чужтыны Кудымкарись туйез вылын аварийность. Водителлез сiдзжö критикуйтоны, разьсьöм искусственнöй неровносттез мешайтöны бур ветлöтöмлö, бырöтöны и пырöтöны автомобиллезлiсь колесоэз.

Ремонтируйтны быдöс жугалöм искусственнöй неровносттез карлöн администрацияын кöсйöны матын кадö. Этна полномочиеэз сетöмöсь Кудымкарскöй автомобильнöй туйезлöн обслуживанне сьöртi предприятиелö. Быдöс «лежачöй полицейскöйез» кöсйöны керны дженыт сроккезö.

Керны виль искусственнöй сооруженнеэз Кудымкарись туйез вылын пондасö гожумöн. Нiя содасö, виллесö пуктасö нiя участоккез вылын, кöднö администрация бöрьяс öтлаын ГИБДД-кöт.