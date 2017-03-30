Откуда такие цифры в квитанциях?

Из-за морозов и в связи с тем, что период снятия показаний приборов учета выпал на выходные и праздничные дни, и период начисления платы за февраль составил 33-35 дней, в квитанциях за тепло суммы оказались очень большими. Директор теплосетей объясняет, что цифры взяты не с потолка.

Со слов Валентина Лесникова, счета за март придут уже не такие большие. За тепло люди платят по-разному. По словам руководителя, в этой ситуации большую роль играют количество этажей и квартир в доме, а так же то, насколько добросовестны сами жильцы многоквартирных домов.

Вештыны шонытыс понда Кудымкарись олiссез пондiсö сьöкыта. А быдöс сысянь, что тариф содiс и учетлöн приборрез мыччалöны цифраэз, вештiсьны кöдна кузя унаэз оз вермö.

Кöдзыт луннэз увья и сысянь, что февральскöй шонытыс понда лыддьöмö луннэз пырисö унажык, теплосеттезсянь квитанцияэз локтiсö ыджыт суммаэз вылö. Кудымкарскöй тепловöй сеттезiсь директор объясняйтö, мый цифраэз босьтöмöсь не потолок вылiсь.

Валентин Лесников содтö, мый март месяц понда счеттэз локтасö учöтжыкöсь. Шонытыс понда отир вештöны неöткодя. Юралiсь шуö, мый эта ситуацияын ыджыт роль орсö сiя, кыным этажа керку, мымда квартира сы пытшкö пырöны и кыдз олiссез асьныс добросовестнöя видзöны шонытсö.