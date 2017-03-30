На главную - Новости

← Откуда такие цифры в квитанциях?

Достойно уважения!

Смотреть

министр

Новость о предложении главы региона уволенным министрам добровольно отдать полученные «золотые парашюты» совпала с известием из Коми-Пермяцкого округа, где несколько разных учреждений неожиданно получили благотворительную помощь. 

Музей школы №2 в Кудымкаре неофициально называют шкатулкой, хранящей историю и память учебного заведения. Экспонаты собирают, восстанавливают ученики и учителя.

Лариса Палина, руководитель музея истории СОШ №2 г. Кудымкара: "В музее все экспозиции оформлены руками детей и учителей школы. В этом наша изюминка, но нам всегда не хватает средств. Есть большие планы".

На днях помощь музею пришла. Правда, не из городского бюджета. Средства выделил Министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков. Это его личные деньги, которые получил за неиспользованный отпуск в течение пяти лет.

Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа - министр Пермского края: "В связи с тем, что тема выплат министрам и членам правительства получила такой общественный резонанс, посоветовавшись с губернатором, принял решение, что все средства, полученные за неиспользованные отпуска за 5 лет, будут направлены на благотворительные цели".

Сумма компенсации составила 1 миллион 69 тысяч рублей. За вычетом налогов глава округа получил 715 тысяч рублей. Эти деньги он уже перечислил общественной организации «Особые дети Кудымкара», в этнокультурный центр на издание книги, церкви в селе Белоево, где с прошлого года ведется реконструкция. Здесь планируют на полученные средства ремонтировать крышу.

Также деньги министр отправил в приют «Рассвет». Сюда приезжают люди, оказавшиеся в беде. Сейчас в приюте 40 человек, живут в 9 стареньких домах. Здесь бывшие заключенные, бездомные, инвалиды. Живут общиной, каждый делает что может.

Сейчас на полученные средства жители деревни Афонино запасаются продуктами питания, постельным бельем, дровами - товарами первой необходимости. Ведь во время распутицы в весеннее время дорога до деревни становится непроезжей.

А дорогу в приют Юсьвинские власти обещали построить еще в прошлом году, но как показало время, до дела не дошло. Жители приюта тогда пытались восстановить её своими силами.

По словам министра Виктора Рычкова, это уже не первая благотворительность с его стороны, правда, раньше не афишировал, в этот раз вынудили обстоятельства.


Опубликовано: 30.03.2017 в 14:41 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Откуда такие цифры в квитанциях?

Число парапланеристов растет с каждым годом

«Лежачие полицейские» совсем развалились

Юбилейный сертификат

Бабы против

В городской пруд Кудымкара сбросили тонны опасного снега

Коми-Пермяцкому писателю Василию Климову исполнилось 90 лет

«Узоры Пармы»: победителей определят 17 апреля

Коми-пермяки признались в любви родному языку

Для садоводов весна начинается раньше


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Откуда такие цифры в квитанциях?

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru