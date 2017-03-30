Достойно уважения!

Новость о предложении главы региона уволенным министрам добровольно отдать полученные «золотые парашюты» совпала с известием из Коми-Пермяцкого округа, где несколько разных учреждений неожиданно получили благотворительную помощь.

Музей школы №2 в Кудымкаре неофициально называют шкатулкой, хранящей историю и память учебного заведения. Экспонаты собирают, восстанавливают ученики и учителя.

Лариса Палина, руководитель музея истории СОШ №2 г. Кудымкара: "В музее все экспозиции оформлены руками детей и учителей школы. В этом наша изюминка, но нам всегда не хватает средств. Есть большие планы".

На днях помощь музею пришла. Правда, не из городского бюджета. Средства выделил Министр по делам Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков. Это его личные деньги, которые получил за неиспользованный отпуск в течение пяти лет.

Виктор Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа - министр Пермского края: "В связи с тем, что тема выплат министрам и членам правительства получила такой общественный резонанс, посоветовавшись с губернатором, принял решение, что все средства, полученные за неиспользованные отпуска за 5 лет, будут направлены на благотворительные цели".

Сумма компенсации составила 1 миллион 69 тысяч рублей. За вычетом налогов глава округа получил 715 тысяч рублей. Эти деньги он уже перечислил общественной организации «Особые дети Кудымкара», в этнокультурный центр на издание книги, церкви в селе Белоево, где с прошлого года ведется реконструкция. Здесь планируют на полученные средства ремонтировать крышу.

Также деньги министр отправил в приют «Рассвет». Сюда приезжают люди, оказавшиеся в беде. Сейчас в приюте 40 человек, живут в 9 стареньких домах. Здесь бывшие заключенные, бездомные, инвалиды. Живут общиной, каждый делает что может.

Сейчас на полученные средства жители деревни Афонино запасаются продуктами питания, постельным бельем, дровами - товарами первой необходимости. Ведь во время распутицы в весеннее время дорога до деревни становится непроезжей.

А дорогу в приют Юсьвинские власти обещали построить еще в прошлом году, но как показало время, до дела не дошло. Жители приюта тогда пытались восстановить её своими силами.

По словам министра Виктора Рычкова, это уже не первая благотворительность с его стороны, правда, раньше не афишировал, в этот раз вынудили обстоятельства.