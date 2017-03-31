К посевной готовы. СПК «Россия», как семеноводческое хозяйство, готовит семена не только для собственных нужд, но и для продажи. Качественный посевной материал пользуется спросом не только в хозяйствах пермского края, но и за его пределами. Тонны элитных сортов семян подготовлены к реализации.

Материал к посевной кампании в хозяйстве уже давно готов. Еще до нового года закупили минеральные удобрения.

Округись колхоззэз лöсьöтчöны тулысся уджжез кежö. Ыббез кöдзöм понда кöдзыс лöсьöтöны ыджыт объеммезын.

СПК «Россия», кыдз семеноводческöй хозяйство, лöсьöтö кöдзыссö не только ас понда, но и вузалöм вылö. Кöдзыслiсь бур, качественнöй сорттэз вöзйö Пермскöй крайись и сы границаэз сайись хозяйствоэзлö. Элитнöй, гырись кöдзысöн мешöккез куйлöны «Россиялöн» складдэзын тоннаэзöн, быдöс этö нiя готовöсь вузавны сельхозпредприятиеэзлö.

Россияна ас понда кöдзан запассэз важынни лöсьöтiсö Эшö виль год вотöдз босьтiсö минеральнöй удобреннеэз. Кöдзан площаддез передовиккезлöн эз чинö, нiя уджалöны только вылын показателлез вылö.

Öтдруг сортировкакöт лöсьöтöны техника. Машиннöй дворрезын керöны ремонт, таво колхозлöн автопарк вильсямас.

Май месяцö вына машинаэз вились петасö ыббез вылö. Кыдз торйöтчис председатель, быдöс бригадаэз и витдас мымда техника готовöсь пондöтны уджсö кöть талун. Ежели шонтас да сылöтас одз, уджавны россияна пондöтчасö одзжык.