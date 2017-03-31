Хлеб, как у бабушки

Сало уже в тесте. Кудымкарский кулинарный техникум открыл фестиваль национальной кухни. Молодые мастера, будущие работники общепита представили новые тенденции в производстве хлеба, булок и пирогов. Они уверяют, что идею почерпнули у бабушек. Мол, так готовили в старину – в тесто замешивали сало. Хлеб получался более сытным. А еще клюква с грибами – как вариант начинки для пирога. Идеи начинающих кулинаров оценивали их старшие коллеги. И в первую очередь они отметили патриотизм при выборе ингредиентов.

Инна Баяндина, наблюдатель конкурса профессионального мастерства: "Использовались местные продукты, в качестве начинки использовались местные ингредиенты, такие как малина, морковь, творог, рыба и так далее".