Поделились опытом. Участников театрально-семейной гостиной воспитанники двадцать седьмого детского сада встретили коми-пермяцкими танцами. Традиционное мероприятие, которые здесь проводятся очень часто, теперь показали педагогическому коллективу из республики Коми. Воспитатели детского сада поделились опытом и своими наработками по изучению коми-пермяцкого языка детьми дошкольного возраста.

Театральная гостиная «Двуязычное развитие детей в условиях детского сада» вошла в программу межрегионального семинара. Мероприятие подобного уровня проводилось в Кудымкаре впервые. Гости из Сыктывкара узнали, как идет обучение коми-пермяцкому языку в Коми-Пермяцком округе.

«Двуязычное развитие детей в условиях детского сада» нима межрегиональнöй семинарлöн рамкаэз пытшкын Кудымкарись кыкдас сизимöт номера челядь садын чулалiс театральнöй гостинöй. Семейно-театральнöй гостинöйлiсь госсезöс челядь панталiсö коми-пермяцкöй йöктанöн. Традиционнöй мероприятие, кытшöммезö татöн чулöтлöны часто, öнi мыччалiсö ылiсь гöссезлö, Коми Республикаись педагогическöй коллективлö. Татiсь воспитателлез торйöтчисö опытöн и практикаöн, кыдз нiя, велöтöны учöт челядькöт коми-пермяцкöй кыв.

Театральнöй гостинöй пырис «Двуязычное развитие детей в условиях детского сада» межрегиональнöй семинарлöн программаö. Сэтшöм уровня меропряитие Кудымкарын мунiс первуись. Сыктывкарись комиэс öнi тöдмалiсö роднöй кыв велöтöм Коми-Пермяцкöй округын. И адззылöмыс ныло ёна гленитчис.

Кыдз мыччалiс öтамöдкöт кужöммезöн вежсьöм, коми-пермяккез и коми-зыряна пыртöны ас уджö уна öткодьсö, кöда сетö резальтут.

Челядь садын воспитаниккезöс коми кылö велöтöны орсöм пырйöт. «Колокольчикись» воспитателлез торйöтчисö, мый художественнöй, литературнöй и творческöй гостинöйезын öтлаын ныкöт пыр уджалöны художниккез, гижиссез и мастеррез. Öнi, театральнöй вылын, велöтны челядьöс коми-пермяцкöй кылö отсалiсö Коми-Пермяцкöй драматическöй театрись артисттэз.

Межрегиональнöй семинарлöн организаторрез пасйöны, что бöрйöм метод отсалас судзöтны кыв велöтöмын ыджыт успех.