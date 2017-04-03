Студенты посеяли более трех тысяч семян редких деревьев

В теплицах Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума студенты под руководством педагогов выращивают саженцы деревьев.

В прошлом году в теплице лесотехнического техникума посеяли более трех тысяч семян редких пород деревьев. В таких масштабах выращиванием саженцев в округе еще никто не занимался. Это первый опыт.

Коми-Пермяцкöй лесотехническöй техникумлöн теплицаэзын быдмöны редкöй породаа пуэз. Быдтöм мунö не öтiк стадия пырйот. Коми-Пермяцкöй лесотехническöй техникумлöн теплицаын кöдзисö куим тысячася унажык шоча пантасяна породаа пул1сь кöдзыс. Сiдз сеянеццез округын эшö некин эз быдты, этö первой опыт, кöдö пондöтiсö кольöм годö.

Садитöмыс сьöрын техникумись студенттэз синйöны особоя, теплицаын кöдзысiсь крепыт пу быдтöм лоис унаэз понда оланiсь медважнöй да меддона торöн. Маратовскöй кедровникись Сибирскöй Сосна, Владивостокись вайöм Корейскöй сосна, туя и ель колючая – быдöс пуоккез ны понда öтдонаöсь. Быдмöм понда условиеэз теплицаын медблагоприятнöйöсь. Шоныт ва видзöны торья баккезын, киськасьöм понда сiя оз бырсьывлы. Лонтны татöн пондöтчисö март месяцсянь, температурнöй режим сьöрын велöтчиссез синйöны чорыта, кöр ёна жар - осьтöны öшыннэз, медбы и чужöм пуоккез лолаiсö сöстöм руöн. Эд планнэз одзын ыджытöсь.