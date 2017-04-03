В Кудымкаре прошел фестиваль национальной кухни
В Кудымкаре прошел фестиваль национальной кухни. Участие в нем приняли боле семидесяти участников со всего Пермского края. В рамках фестиваля прошли мастер-классы ведущих специалистов в сфере хлебопечения и кондитерских изделий, конкурс профессионального мастерства по профессии «Пекарь», выставка работ творческих конкурсов и выставка - продажа кулинарной продукции.
Кудымкарын чулалiс национальнöй кухнялöн фестиваль. Чулöтны эттшöм фестиваллез и öктыны ас дынын именитöй мастеррезöс, шеф-поваррезöс и быдöннысö, кин радейтö стряпайтны, лоис карись торговля и сервис нима техникумлöн бур традицияöн.
Национальнöй кухнялöн фестиваль öктiс Пермскöй крайись сизимдасся унажык участникöс. Фестивальлöн рамкаэз пытшкын чулалiсö нянь пожалiссез и кондитеррез коласын мастер-классэз. Кужись киа морттэз, ны коласын челядь и ыджыттэз, мыччалiсö мастерство быдкодь пöжассэз лöсьöтöмын. Вузасян выставка вылö быдкодь парöга нянь да пирöг вайисö Верх-Юсьвинскöй, Кувинскöй, Белоевскöй и Егвинскöй сельпоэз.
Эта фестиваль кежö участниккез стряпайтiсö и лöсьöтiсö быльнöй шедевррез. Ассяма выставочнöй уджжез керисö студенттэз, школаэзiсь велöтчиссез, и челядьлöн центррезiсь воспитаниккез.
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