Птицей года стал пухляк

Коми-Пермяцкий музей имени Субботина-Пермяка на базе экспозиции «Природа края» с 4 по 7 апреля для детей проводит неделю, приуроченную к Международному дню птиц. Цель мероприятия – познакомить детей с многообразием птиц, их жизнедеятельностью, показать их значение в природе и в жизни человека. В течение недели дети будут состязаться в своих познаниях о жизни птиц, поучаствуют в экологических играх, познакомятся с Красной книгой Пермского края, посетят мастер-классы. Союз охраны птиц России ежегодно избирает «Птицу года». Птицей 2017 года объявлена скромная буроголовая гаичка, или пухляк. Эта птица – типичный лесной житель. Народное название «пухляк» она получила за то, что в холода сильно распушает оперение, превращаясь в пухлый рыхлый шарик. Данный вид обитает на всей территории Прикамья.