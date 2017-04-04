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Птицей года стал пухляк

пухляк

Коми-Пермяцкий  музей имени  Субботина-Пермяка  на  базе  экспозиции  «Природа  края»  с 4 по 7 апреля для детей проводит неделю,  приуроченную к Международному дню птиц. Цель мероприятия – познакомить детей с многообразием птиц, их жизнедеятельностью, показать их значение в природе и в жизни человека. В течение недели дети будут состязаться в своих познаниях о жизни птиц, поучаствуют в экологических играх, познакомятся с Красной книгой Пермского края, посетят мастер-классы. Союз охраны птиц России ежегодно избирает «Птицу года». Птицей 2017 года объявлена скромная буроголовая гаичка, или пухляк. Эта птица – типичный лесной житель. Народное название «пухляк» она получила за то, что в холода сильно распушает оперение, превращаясь в пухлый рыхлый шарик. Данный вид обитает на всей территории Прикамья.


Опубликовано: 04.04.2017 в 16:31 в рубрике - Новости

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