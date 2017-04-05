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Деньги потрачены, дороги «отремонтированы» - ходим по колено в грязи

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 дорога

Строить надо было ответственнее. Редкий для Пермского края прецедент может быть создан в Кудымкаре, где Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновника за некачественный ремонт дорог. Строители просто сэкономили на работе и, видимо, на собственной свободе.

Ремонту дороги на своей улице в прошлом году Глеб Голев был несказанно рад. Пропала грязь, можно ходить без резиновых сапог. Однако хорошее настроение продержалось лишь несколько недель - под осень колеи. Сейчас пенсионер с ужасом ждет потепления. Боится, что с талой водой смоет и дорогу. Проблема - как под копирку - и на другой улице. Ремонт вроде бы и был, а улучшений незаметно.

Кудымкарская прокуратура проверила 18 отремонтированных улиц города, как итог - целый перечень строительных ошибок: рабочие сэкономили на материалах. Заузили и укоротили ремонтируемые улицы.

Сейчас оценить качество дорог нельзя, они находятся под снегом. Но уже к концу недели ожидается потепление, поэтому люди на себе испытают качество ремонта прошлого года.

Вместо 32,5 тысяч квадратных метров дороги было отремонтировано всего лишь 27 тысяч. Того же щебня использовали в два раза меньше предусмотренного контрактом. В итоге только по предварительным подсчетам ущерб бюджету превысил 1,5 млн. рублей, это при общей стоимости проекта в 8,5 миллионов.

Жительница г. Кудымкар: "16-18 сантиметров гравий. Это чтобы была хорошая дорога не на один год. А здесь что гравий, сантиметра 4 нет".

Городские чиновники не только приняли работы, но и оплатили их в полном объеме. По материалам прокурорской проверки уголовное дело в отношении подрядчика возбуждено в полиции. Его обвиняют в мошенничестве. Отвечать придется и городским властям. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении начальника отдела капитального строительства администрации Кудымкара Михаила Старкова.

Теймураз Чащин, заместитель руководителя Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК по Пермскому краю:

"Следственным отделом проведены ряд следственных действий, в том числе обыски в администрации города Кудымкара. Также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела".

Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере 120 тысяч рублей. Возможно и дополнительное наказание - запрет занимать любой руководящий пост в течение трех лет. Между тем, деньги потрачены, дороги отремонтированы фактически на бумаге, а ходить придется опять по колено в грязи...

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 05.04.2017 в 12:22 в рубрике - Новости

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