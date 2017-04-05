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За честь и достоинство

Климов

Пермское землячество в Москве приняло решение о выдвижении на Строгановскую премию коми-пермяцкого писателя и фольклориста Василия Климова, в номинации «За честь и достоинство». В этом году Василий Васильевич Климов отметил свое 90-летие. Он - писатель, поэт, драматург, фольклорист, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Коми-Пермяцкого округа. Из-под пера Василия Васильевича Климова вышли стихотворения, рассказы, пьесы, повести. Всего - 25 книг на коми-пермяцком языке. Заслуга писателя состоит и в том, что в 70-е годы он объездил весь округ, собирая народную мудрость - фольклор. Напомним, Строгановская премия учреждена как общественная награда за выдающиеся достижения, прославившие Пермский край и его людей и является признанием высоких общественных заслуг лауреатов. Лауреат получает не только памятный знак и диплом, но и денежную премию в размере 250 тысяч рублей.


Опубликовано: 05.04.2017 в 17:30 в рубрике - Новости

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← Деньги потрачены, дороги «отремонтированы» - ходим по колено в грязи

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