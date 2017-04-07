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Переезжаем на чердак: В Кудымкаре введен режим повышенной готовности

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чердак

В Кудымкаре введен режим повышенной готовности к половодью, а горожане занялись эвакуацией вещей. В прошлом году именно 6 апреля начался один из самых масштабных паводков в истории региона. И больше всего пострадал от него Коми-Пермяцкий округ.

Прошлый год в памяти Ксении Батиной останется навсегда. Впервые за 65 лет во время паводка вода зашла в дом. Мебель, одежда, бытовая техника были полностью уничтожены водой. Сейчас готовится к стихии заранее, все вещи поднимает на чердак.

Ксения Батина: "Не знаем, куда холодильник деть. Диван-то приподнимем, подсунем что-нибудь туда".

Подобная подготовка идет во многих домах, оказавшихся в прошлом году в зоне затопления. Люди все, что можно, пытаются вывезти или поднять повыше. А что спасти не удается – страхуют.

паводок

По словам сотрудников страховых компаний, сейчас ежедневно приходят не менее десятка человек, готовящихся к половодью. В прошлом году только по Коми округу и Карагайскому району одной из компаний было выплачено пострадавшим от паводка 37 миллионов рублей.

Алевтина Боталова, менеджер агентской группы страховой компании: "Люди могут застраховать основные строения – дома, квартиры. Могут застраховать домашнее имущество, дополнительные постройки, веранды, гаражи, парники, заборы".

Прогнозы на нынешнее половодье неутешительны. Снега выпало в два раза больше нормы. В МЧС предвещают высокий уровень воды. В Коми-Пермяцком округе в зоне риска Кудымкар, Кудымкарский район, Юсьвинский район, Косинский район. Пик паводка ожидают на вторую половину апреля.

Антон Федосеев, начальник 14 отряда ФПС по Пермскому краю: "Задачи всем поставлены, на сегодня все подразделения в постоянной готовности, то есть наш гарнизон местной пожарной охраны при пропуске паводковых вод этого года готов".

паводок

В Кудымкаре введен режим повышенной готовности. Идет оповещение населения о том, какие меры предпринимать жителям во время затопления. Уже определены пункты временного пребывания людей – это школа №1, школа №8, общежитие ДОСААФ и Гостиница «Парма». Оказавшимся в зоне бедствия будут предоставлять жилье и горячее питание.

Владислав Мартев, начальник управления гражданской защиты администрации г. Кудымкара: "До 800 человек в общей сложности мы можем принять".

В 2016 году в Прикамье вода начала подниматься 6 апреля, ровно год назад. По словам Ксении Батиной, нужно готовиться к стихии прямо сейчас, чтобы не оказаться в трудной ситуации, если вода вновь поднимется выше критической отметки.

 

 


Опубликовано: 07.04.2017 в 10:13 в рубрике - Новости

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