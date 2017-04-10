В Кудымкаре прошел фестиваль по повышению финансовой грамотности населения «Семья считает». Фестиваль призван повысить грамотность семей при обращении с разными финансовыми инструментами. Планировалась работа площадок со специальной выставкой, посвящённой финансовой грамотности; с практическими занятиями; деловыми играми; консультациями юристов и экономистов. В программе фестиваля запланированы мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста, молодых родителей, пожилых членов семей. В частности, семинары «Семья и финансы: как принимать решение о деньгах?», «Долговая история и как с ней покончить», «Многодетная семья: на что имеет право от государства?». мастер-классы «Монетизируй свой талант», «Как выбрать и получить кредит. И нужен ли он вам?», практические мастерские «Финансовая грамотность 60+: преимущества и ограничения», «Наш опыт кооперации» и многое другое.