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← Переезжаем на чердак: В Кудымкаре введен режим повышенной готовности

Семья считает

деньги

В Кудымкаре прошел фестиваль по повышению финансовой грамотности населения «Семья считает». Фестиваль призван повысить грамотность семей при обращении с разными финансовыми инструментами. Планировалась работа площадок со специальной выставкой, посвящённой финансовой грамотности; с практическими занятиями; деловыми играми; консультациями юристов и экономистов.   В программе фестиваля запланированы мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста, молодых родителей, пожилых членов семей. В частности,  семинары   «Семья и финансы: как принимать решение о деньгах?», «Долговая история и как с ней покончить», «Многодетная семья: на что имеет право от государства?».  мастер-классы «Монетизируй свой талант», «Как выбрать и получить кредит. И нужен ли он вам?», практические мастерские «Финансовая грамотность 60+: преимущества и ограничения», «Наш опыт кооперации» и многое другое.                                    


Опубликовано: 10.04.2017 в 12:18 в рубрике - Новости

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