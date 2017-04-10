Экс-начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 7 лет тюрьмы
В Юсьве продолжился процесс в отношении Виктора Трушникова, бывшего начальника ГИБДД Кудымкара. По версии следствия, экс-полицейский в прошлом году совершил ДТП, в результате которого погиб его друг. Сам Трушников свою вину не признает. Он утверждает, что его подрезал автомобиль марки "Москвич". Однако эту версию никто из свидетелей не подтвердил. Гособвинитель настаивает на том, что за рулем Трушников был пьян и двигался с большой скоростью, что и послужило причиной аварии. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы. Приговор должны вынести со дня на день.
Олег Зайцев, прокурор Юсьвинского муниципального района: "Подсудимому предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения".
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