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Паводок: будьте начеку

паводок

В связи с паводком в Кудымкаре с 1 апреля   ввели режим повышенной готовности. МЧС обещает большой паводок, так  как  запасы  воды в  снеге  превышены  на  10-25%, а  лед  на  реках  толще,   чем  обычно. По прогнозам, паводок  наступит, как и прошлой весной, в середине апреля. Начальник управления гражданской защиты горадминистрации Владислав Мартев говорит, что они готовятся к паводку и уже провели две тренировки. Спасатели просят людей, которые живут в зоне риска – в Заболотной, Нахаловке,  старом аэропорту, заранее подготовить документы, ценные вещи, медикаменты, запас продуктов и питьевой воды. Все это нужно уложить в рюкзак или сумку, чтобы не терять  время  на сборы  если придет вода. Важно заранее перенести ценное имущество в безопасное место – на чердак или крышу, либо уложить их повыше – на шкафы, антресоли, доски. Нужно ознакомиться  с путями эвакуации, зонами затопления, а также с местонахождением лодок.  При  необходимости  эвакуации  важно выключить в доме газ и электричество, закрыть плотно окна и двери, а также предупредить об угрозе соседей, помочь детям, старикам, инвалидам.  Напоминаем,  что   в  2016 году  река Олыч  вышла  из  берегов  11  апреля,  а 15 апреля начал расти уровень воды в реке Иньва.


Опубликовано: 12.04.2017 в 14:04 в рубрике - Новости

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← Пьяное ДТП: экс-начальнику ГИБДД Кудымкара вынесли приговор

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