Паводок: будьте начеку

В связи с паводком в Кудымкаре с 1 апреля ввели режим повышенной готовности. МЧС обещает большой паводок, так как запасы воды в снеге превышены на 10-25%, а лед на реках толще, чем обычно. По прогнозам, паводок наступит, как и прошлой весной, в середине апреля. Начальник управления гражданской защиты горадминистрации Владислав Мартев говорит, что они готовятся к паводку и уже провели две тренировки. Спасатели просят людей, которые живут в зоне риска – в Заболотной, Нахаловке, старом аэропорту, заранее подготовить документы, ценные вещи, медикаменты, запас продуктов и питьевой воды. Все это нужно уложить в рюкзак или сумку, чтобы не терять время на сборы если придет вода. Важно заранее перенести ценное имущество в безопасное место – на чердак или крышу, либо уложить их повыше – на шкафы, антресоли, доски. Нужно ознакомиться с путями эвакуации, зонами затопления, а также с местонахождением лодок. При необходимости эвакуации важно выключить в доме газ и электричество, закрыть плотно окна и двери, а также предупредить об угрозе соседей, помочь детям, старикам, инвалидам. Напоминаем, что в 2016 году река Олыч вышла из берегов 11 апреля, а 15 апреля начал расти уровень воды в реке Иньва.