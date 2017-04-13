Кудымкар готовится к паводку

В Кудымкаре готовятся к паводку. Критическую ситуацию, возникшую в прошлом году, Анатолий Казаринов помнит до сих пор. Поэтому со специалистами администрации о своих переживаниях говорил долго. К паводку он начал готовиться сразу же, как только потеплело.

Надеются только на свои силы многие жители микрорайона Заболотное. Минувшей весной практически все дома здесь попали в зону подтопления. Пострадавшими от весеннего половодья стали жители таких микрорайонов, как Филичи, Юрино, Заболотное. Все они сделали для себя вывод, чтоб минимизировать убытки, нанесенные стихией, к паводку нужно готовиться заранее.

Дома, куда успели зайти и пообщаться с хозяевами члены противопаводковой комиссии, уже сейчас готовы к таянию снега и возможному паводку. Все готовятся и надеются, что прошлогодняя ситуация не повторится и вода в реке так высоко не поднимется. Но в городе приняты все меры, даже приготовлены пункты временного размещения людей, это: школы № 1 и № 8, гостиница и автошкола ДОСААФ. Сегодня власти постарались предусмотреть все, поскольку в прошлом году ни жители города, ни сами представители власти к чрезвычайной ситуации не были готовы.

Кудымкарись власттез лöсьöтчöны паводок кежö. Кар администрацияись специалисттэз пондöтчисö мониторитны территорияэз, кöдна мöйму шедлiсö ыджыт ва увтö.

Критическöй ситуация, кöда кольччис бöрын, карись олiсь Анатолий Казаринов видзö тöдвылын и талун, сiйöн администрацияись сотрудниккезкöт баитiс аслас тöждöммез йылiсь зэв дыр. Лöсьöтчыны тавося паводок кежö сiя пондöтчис первöй сылöтöмсянь.

Заболотное микрорайонiсь надейтчöны только ас выланыс унаэз. Кольöм годö татiсь быдöс керкуэз шедлiсö ыджыт ва увтö. Паводокын пострадавшöйез керисö вывод, что лöсьöтчыны умöльыс кежö колö быд пыр, медбы вились не öштыны сымда жö, мымда öштiсö кольöм воö.

Керкуэз, кытчö öнi ештiсö пыравны и баитны хозяевакöт противопаводковöй комиссияын уджалiсь морттэз, дзик отир моз жö вöлiсö лöсьöтчöммезöн чожа сылöтöм кежö. Быдöнныс лöсьöтчöны и надейтчöны, что тавося ваэз сэтшöм ыджыта оз кайö. Но мераэз примитöмöсь быдсöн, карын нельки лöсьöтöмöсь отирлöн временнöй размещенне понда пункттэз, этö кыкьямысöт да первöй номера школаэз, гостиница и автошкола ДОСААФ.