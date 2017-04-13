Ученики Хабенского сорвали овации

Ребята из пермской студии творческого развития Хабенского в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре показали спектакль «Блокада», поставленный по воспоминаниям блокадников, и спектакль по мотивам коми-пермяцкой легенды «Кудым-Ош».

Показ второго спектакля для юных актеров стал самым волнительным моментом. Они понимают, что эту легенду, знают практически все жители Кудымкара и она дорога им, поэтому студийцы надеются, что местный театральный зритель поймет их и примет.

У ребят все получилось. Зрители хорошо приняли оба спектакля. Благодарный зритель благодарил гостей бурными аплодисментами. После спектакля было трудно понять, кто же все-таки остался больше довольным, сами студийцы или же те, кто впервые с ними встретился и посмотрел их постановки.

Кудымкарись театрын мыччалiсö кык ассяма спектакль. Этö «Кудым Ош» и «Блокада». Спектакллез сувтöтiсö Константин Хабенскийлöн студияись артисттэз. Коми-Пермяцкöй драматическöй театрын нiя первуись мыччалiсö блокадниккез касьтылöммез сьöртi сувтöтöм спектакль и коми-пермяцкöй легендалöн мотиввез сьöртi лöсьöтöм спектакль.

«Кудым-Ош» спектакльын челядь - студиеццез мыччалöны Кудымлiсь олан. Монтируйтöм сюжет, правильнöя бöрйöм музыка, свет и движеннеэз, кöдна лöсялöны эттшöм постановка дынö, керöны вына морт йылiсь висьт вежöртанаöн и бытшöмöн, крепытöн и ловьяöн.

Мыччавны этö спектакльсö Кудымкарын лоис орсiссез понда медтöждiсянаöн, нiя вежöртöны, что легенда, кöда чужис да олö татöн, отир понда дона и зэв матын. Том актеррез надейтчисö, что татiсь театральнöй зритель нiйо вежöртас и примитас.

Петiс быдöс бытшöма. Видзöтiссез бура примитiсö кыкнан спектакльсö. Благодарнöй зритель аттьöалiс гöссезöс дзирыт шовкöтöмöн.